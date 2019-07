Bootsunglück: Papst ruft zum Handeln auf

per Mail teilen

Papst Franziskus hat die internationale Gemeinschaft zu schnellem und entschiedenem Handeln aufgerufen, um weitere Tragödien im Mittelmeer zu verhindern. Es gehe darum, die Sicherheit und Würde aller Menschen zu garantieren, sagte Franziskus auf dem Petersplatz in Rom. Nach dem jüngsten Bootsunglück sind nach Angaben der Organisation Roter Halbmond bislang 67 Leichen geborgen worden. 138 Menschen werden noch vermisst. Rund 130 Migranten sitzen unterdessen weiter auf einem Schiff der italienischen Küstenwache fest. Innenminister Matteo Salvini will sie erst an Land lassen, wenn über deren Verteilung auf andere EU-Länder entschieden ist. Lediglich eine Schwangere hat das Schiff mit ihrem Mann und zwei Kindern verlassen dürfen.