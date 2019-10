Wegen einer Bombenentschärfung müssen in Göttingen am Morgen rund 14.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Seit 7.00 Uhr halten keine Züge der Deutschen Bahn mehr am Göttinger Hauptbahnhof. Im Fernverkehr muss auch in Richtung Süddeutschland mit Verspätungen gerechnet werden. Zunächst wollen Experten entscheiden, ob die mutmaßliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg vor Ort entschärft werden kann oder gesprengt werden muss.