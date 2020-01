per Mail teilen

Bahnreisende müssen sich heute im Ruhrgebiet auf mögliche Probleme einstellen. Denn in Dortmund müssen möglicherweise vier Fliegerbomben entschärft werden. Der Haupteingang des Hauptbahnhofs ist nach Angaben der Polizei schon gesperrt; der Bahnverkehr wird eingestellt und der Fernverkehr großräumig umgeleitet. In dem abgesperrten Gebiet mussten bis zu 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Aus zwei Krankenhäusern wurden bereits gestern Hunderte Patienten in Sicherheit gebracht.