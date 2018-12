Bombenanschlag in Mogadischu

Bei zwei Bombenexplosionen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehrere Menschen getötet worden. In unterschiedlichen Berichten ist von sieben bis 16 Opfern die Rede - es soll sich um Zivilisten, Soldaten und Fernseh-Reporter handeln. Die Tatorte befanden sich in der Nähe des Präsidentenpalastes. Das weitgehend führungslose Somalia leidet seit dem Ende der Diktatur 1991 unter Spaltung, Gesetzlosigkeit und Gewalt. Zu dem Anschlag in Mogadischu hat sich die Terrororganisation al-Shabaab bekannt.