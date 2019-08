Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geraten, deutsche Fördermittel zum Schutz des Regenwaldes für die Aufforstung der eigenen Wälder zu verwenden. In Deutschland werde das Geld viel eher gebraucht als in Brasilien, sagte Bolsonaro vor Journalisten. Die Bundesregierung will die Fördermittel einfrieren, da der rechtspopulistische Präsident den Amazonas-Regenwald in großem Stil abholzen lässt.