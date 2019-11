Boliviens Parlament macht Weg für Neuwahl frei

per Mail teilen

In Bolivien hat das Parlament ein Gesetz für Neuwahlen beschlossen. Ex-Präsident Evo Morales darf nicht mehr antreten. Morales war nach Protesten Anfang November zurückgetreten und nach Mexiko geflohen. Die Wahlen vom Oktober, bei denen internationale Beobachter Beweise für Wahlbetrug sehen, werden für ungültig erklärt. In der Hauptstadt La Paz gab es nach der Ankündigung erste Anzeichen einer Normalisierung der Lage. Die Morales-Anhänger begannen Barrikaden zu räumen, Tankstellen können mittlerweile wieder mit Treibstoff beliefert werden. Bei schweren Unruhen sind seit Oktober 32 Menschen getötet worden - 17 von ihnen bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten, Polizei und Armee. Gegen Morales ermittelt inzwischen die bolivianische Miliz. Er soll vom Exil in Mexiko aus zu Blockaden aufgewiegelt haben.