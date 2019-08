Börsennotierte Familienunternehmen erfolgreicher als Konkurrenz in Investorenhand

Börsennotierte Familienunternehmen sind erfolgreicher als die Konkurrenz in Investorenhand. Das zeigt eine aktuelle Studie der Technischen Universität München. Demnach wächst der Umsatz in Familienunternehmen stärker, sie schaffen mehr Jobs und auch die Rendite fällt deutlich besser aus. Insgesamt hat die Technische Universität München sich knapp 500 börsennotierte Firmen näher angeschaut. Darunter waren etwa 40 Prozent, an denen eine Familie beteiligt ist, und ein Fünftel, in denen die Gründerfamilie noch großen Einfluss hat. Vor zehn Jahren kam eine Studie der TU München noch zu dem Ergebnis, dass es keine Unterschiede gibt.