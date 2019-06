Börsen reagieren auf geplatzte Fusion von Fiat Chrysler und Renault

Nach der geplatzten Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault sind die Kurse der beiden Autobauer an den europäischen Börsen abgestürzt. In Paris rutschte der Kurs von Renault zeitweise um mehr als sieben Prozent ab. In Mailand verlor Fiat Chrysler mehr als drei Prozent. Der italienisch-amerikanische Autobauer begründete seinen Rückzug damit, dass die "politischen Voraussetzungen" in Frankreich derzeit nicht gegeben seien. Aus Kreisen der französischen Regierung war dagegen von einer "überstürzten Entscheidung" die Rede. Sie hatte eine Arbeitsplatz- und Standortgarantie zur Bedingung für eine Fusion gemacht. Der französische Staat hält an Renault rund 15 Prozent.