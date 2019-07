Boeing will Entschädigung zahlen

Nach den Abstürzen zweier Boeing-Maschinen hat der US-Flugzeughersteller Entschädigungszahlungen angekündigt. Die Hinterbliebenen der insgesamt 346 Opfer sollen umgerechnet 88,6 Millionen Euro bekommen - für tägliche Ausgaben oder Ausbildungen, aber auch für Entwicklungsprogramme in ihrem Umfeld. Die Maschinen des Typs Boeing 7737 MAX verunglückten im Oktober 2018 in Indonesien und im März dieses Jahres in Äthiopien. Die Ursache waren möglicherweise Fehler in der Steuerungssoftware. Flugzeuge diesen Typs dürfen derzeit nicht fliegen.