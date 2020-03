per Mail teilen

US-Flugzeugbauer Boeing stellt ab Januar die Produktion der Passagiermaschine 737 Max vorübergehend ein. Hintergrund ist das seit März geltende weltweite Flugverbot, nachdem zwei Maschinen des Typs abgestürzt waren. Boeing hatte gehofft, noch in diesem Jahr eine Wiederzulassung zu bekommen. Die US-Flugaufsichtsbehörde hat aber inzwischen erklärt, sie werde das Flugverbot in diesem Jahr nicht mehr aufheben. Nach Angaben des Unternehmens müssen bereits 400 Maschinen gelagert werden, was zu zusätzlichen Kosten führt.