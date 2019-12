per Mail teilen

Für sein Krisenmanagement nach den Abstürzen von zwei 737 Max war Boeings Vorstandschef Dennis Muilenburg heftig kritisiert worden. Einen Rücktritt hatte er jedoch abgelehnt - bis jetzt.

Heute gab der US-Flugzeughersteller bekannt, dass Muilenburg seine Ämter mit sofortiger Wirkung aufgibt. Der Druck auf den 55-jährigen Muilenburg war zu groß geworden. Nach zwei Abstürzen von Boeings einstigem Kassenschlager 737 Max ist der Konzern in Turbulenzen geraten. Nirgendwo dürfen Maschinen dieses Typs noch abheben.

Als Nachfolger steht Verwaltungsrats-Chef David Calhoun fest. Er übernimmt das Amt am 13. Januar. Bis dahin führt Finanzchef Greg Smith die Geschäfte.

Dauer 1:19 min 737-Max-Debakel kostet Muilenburg den Job Washington-Korrespondent Arthur Landwehr berichtet über die Gründe für den Rücktritt von Boeing-Chef Dennis Muilenburg.

Wiederzulassung steht in den Sternen

Bis heute gibt es keine Starterlaubnis für diese Maschinen durch die US-amerikanische Luftfahrtaufsicht FAA. Das Update auf die fehlerhafte Steuerungssoftware, die als entscheidende Ursache für die Abstürze gilt, hat die Flugaufsicht bisher nicht genehmigt.

Zuletzt hatte die FAA Muilenburg in aller Öffentlichkeit zurechtgewiesen. Sie wolle sich bei der Wiederzulassung nicht unter Druck setzen lassen. Da ein Ende des Startverbots nicht absehbar ist, will das Unternehmen die Produktion des Modells ab Januar komplett stoppen. Außerdem warten 400 fertige Maschinen auf die Übergabe an die Kunden.

Viele Fluglinien kritisierten die Unternehmensführung, weil immer wieder ein baldiges Ende des Startverbots in Aussicht gestellt wurde - was dann aber nicht kam. Weil Maschinen fehlten mussten Flugpläne umgestellt werden. Auch die Bilanzen der Fluggesellschaften leiden unter Boeings Problemen.

Auswirkungen auf Airlines und Reiseanbieter

Der irische Billigflug-Anbieter Ryanair streicht deshalb Flüge im Sommerflugplan und baut Stellen ab. Der Reisekonzern TUI musste im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen des Flugverbots der 737 Max einen Gewinneinbruch um rund ein Viertel hinnehmen.

Im Oktober 2018 war in Indonesien eine Maschine des Typs 737 Max abgestürzt, nur wenige Monate später, im März 2019, stürzte eine Maschine desselben Typs in Äthiopien ab. Insgesamt kamen bei den Unglücken 346 Menschen ums Leben. Als eine Ursache der Abstürze gilt Boeings fehlerhafte Steuerungssoftware MCAS. Das Unternehmen hatte die Fehler nach dem ersten Unglück beheben wollen. Doch nur wenig später kam es zu dem nächsten Unglück.