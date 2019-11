Bloomberg will US-Präsident werden

Der ehemalige Bürgermeister von New York City, Michael Bloomberg, will neuer US-Präsident werden. Der 77-Jährige kündigte an, sich offiziell bei den Demokraten als Kandidat zu bewerben. Er werde Amtsinhaber Donald Trump besiegen und Amerika wiederaufbauen. Das Land könne sich dessen rücksichtsloses und unethisches Handeln nicht weitere vier Jahre leisten. Der Finanz- und Medienunternehmer Bloomberg gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Die nötigen Unterlagen für die Teilnahme an den Vorwahlen im kommenden Jahr hat Bloomberg bereits in einigen Bundesstaaten eingereicht. Aktuell wollen fast 20 Demokraten Präsidentschaftskandidat werden.