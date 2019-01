Blauzungenkrankheit bei Rastatt ausgebrochen

Erstmals nach fast zehn Jahren gibt es in Deutschland wieder einen Fall von Blauzungenkrankheit. Die Tierseuche wurde in einem Rinderbestand im Landkreis Rastatt in Baden-Württemberg nachgewiesen. Die Blauzungenkrankheit wird von kleinen, blutsaugenden Mücken übertragen. Sie trifft Rinder, Schafe und Ziegen und kann in Einzelfällen zum Tod führen. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich. Um den betroffenen Betrieb wird in einem Radius von 150 Kilometern ein Sperrgebiet eingerichtet, es umfasst das gesamte Land Baden-Württemberg, das Saarland und Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz. Hier gelten Einschränkungen bei Tiertransport und Handel.