Bischöfe bei Reformprozess an Wegscheide?

Zu Beginn der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda sieht die Bewegung "Wir sind Kirche" den Reformprozess der katholischen Kirche an einer Wegscheide. Es komme darauf an, ob die Bischöfe entschlossen genug seien, sich gegen die Widerstände aus dem Vatikan und aus den eigenen Reihen zu stellen. Nach dem Skandal um den sexuellen Missbrauch in der Kirche haben die Bischöfe angekündigt, einen Reformprozess einleiten zu wollen. Dabei wollen sie auch mit Laien sprechen: über den Umgang der Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, den Zölibat und die Position von Frauen in der Kirche. Der Vatikan hatte sich gegen den Reformprozess gewandt. Die deutschen Bischöfe überschritten damit ihre Zuständigkeiten.