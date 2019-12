Bis nach Neujahr Probleme im Bahnverkehr zwischen Deutschland und Frankreich

Zwischen Montag und dem ersten Januarwochenende ist der Bahnverkehr zwischen Deutschland und Frankreich offenbar eingeschränkt. Wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilt, sind in dieser Zeit ICE- und TGV-Verbindungen zwischen Frankfurt und Paris beziehungsweise Marseille betroffen. Ebenso zwischen Stuttgart und Paris. Bahnkunden könnten sich auf der Webseite in der Regel bis zu zwei Tage im Voraus über ihren Zug informieren und gegebenenfalls umbuchen. Frankreich droht zu Weihnachten ein Bahnchaos. Die größte Bahngewerkschaft will auch über die Feiertage weiterstreiken - so lange, bis Frankreichs Regierung ihre Rentenreform zurückzieht.