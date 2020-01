Michelle Obama gewinnt Grammy für Hörbuch-Autobiografie

Der Elektropop-Song "Bad Guy" der US-Amerikanerin Billie Eilisch ist bei den Grammy-Award zum Song des Jahres gekürt worden. Die 18-Jährige hat die Auszeichnung am Sonntagabend in Los Angeles zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connel entgegengenommen. Er hat das Lied mit ihr zusammen geschrieben. Eilisch hat außerdem die Preise als beste Newcomerin, für die beste Aufnahme und für das beste Album des Jahres gewonnen. Einen Preis bekommen hat auch die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, - für die Hörbuchversion ihrer Autobiografie "Becoming". Die NDR Big-Band hat in Begleitung des US-Jazztrompeters Randy Brecker einen Grammy für das "Beste improvisierte Jazz-Solo" gewonnen.