In mindestens 35 deutschen Städten ist im vergangenen Jahr der EU-weit geltende Stickoxid-Grenzwert überschritten worden. Das geht aus einer ersten Bilanz des Umweltbundesamtes hervor, aus der die Deutsche Presseagentur zitiert.

München will keine Dieselfahrverbote

Die höchste Belastung sei in Stuttgart festgestellt worden, mit 71 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft, gefolgt von München. In der bayrischen Hauptstadt habe sich die Luft aber gebessert. Das zeigten eigene Messstationen, so der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Er hält Dieselfahrverbote wie in Stuttgart deshalb für unnötig, berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Das Umweltbundesamt hat nach eigenen Angaben noch nicht alle Städte ausgewertet. Die geltende EU-Regelung besagt, dass der Jahresmittelwert für Stickoxid (NOx) 40 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Außenluft nicht überschreiten darf.

Belastung leicht rückgängig

Die Luftbelastung durch Dieselabgase hat 2018 insgesamt leicht abgenommen, wie die dpa berichtet. Dafür seien mehrere Faktoren verantwortlich: Tempolimits, modernere Fahrzeuge und das Wetter.

Über die geltenden Grenzwerte für Feinstaub wird derzeit in der Bundesregierung gestritten. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hält die Werte für angemessen, Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plädiert für eine Überprüfung. Er hat wie angekündigt der EU-Kommission einen entsprechenden Brief geschrieben. Mehrere Lungenärzte haben den Grenzwert von 40 Mikrogramm zuletzt in Frage gestellt.