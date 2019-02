Bewegung in Brexit-Krise?

In Großbritannien kommt offenbar Bewegung in die Brexit-Krise. Im Gegensatz zu Premierministerin Theresa May will der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, jetzt ein zweites Referendum zum EU-Austritt unterstützen. Das wurde gestern Abend bekannt. Falls es dazu nicht kommt, soll das Parlament bis zum 12. März erneut über den vorliegenden Austrittsvertrag abstimmen. Dann könnte es darauf hinauslaufen, dass Großbritannien ohne Regelungen aus der EU austritt - oder den für Ende März geplanten Ausstieg verschiebt.