Wer auf Webseiten der Deutschen Bahn Sparpreis-Tickets bucht, kann derzeit nicht per Lastschrift bezahlen. Grund sind Betrugsfälle, in denen sich unbekannte Täter Daten von Kunden beschafften und massenhaft Storno-Gutscheine schicken ließen. Die Bahn hat die Zahlung per Lastschrift deshalb vorübergehend eingestellt und versucht das Problem zu beheben. Um wie viele Fälle es geht, ist nicht bekannt. Die Bundespolizei ermittelt.