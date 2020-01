Besucherrekord am Holocaust-Mahnmal

per Mail teilen

Die Dauerausstellung unter dem Holocaust-Mahnmal in Berlin verzeichnet einen neuen Besucherrekord. Rund 480.000 Interessierte sind im vergangenen Jahr gezählt worden. Die zuständige Bundesstiftung erklärte, die Erinnerungskultur an die Opfer des Nationalsozialismus und auch das Holocaust-Mahnmal würden zurzeit von einigen offen infrage gestellt. Deshalb sei die große Besucherzahl ein wichtiges Zeichen gegen Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus. Das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin besteht aus einem Stelenfeld und dem darunter gelegenen sogenannten "Ort der Information".