Beschwerden wegen Standort für Batterienforschung

Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gerät unter Druck - wegen ihrer Entscheidung, Münster als neuen Standort für die Batteriezellenforschung auszuwählen. Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen fordern in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Entscheidung zu überprüfen. Deutschland könne es sich nicht erlauben, die Potenziale an den Standorten Ulm, Augsburg und Salzgitter ungenutzt zu lassen. In Münster müssten dagegen neue Strukturen langwierig aufgebaut werden - damit verliere man wertvolle Zeit im Rennen gegen Konkurrenten.