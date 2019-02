Beschwerden über Deutsche Post haben sich verdoppelt

per Mail teilen

Die Bundesnetzagentur hat noch nie so viele Beschwerden über die Deutsche Post erhalten wie im vergangenen Jahr. Nach Angaben der Behörde erhielt sie mehr als 12.000 solcher Mitteilungen und damit etwa doppelt so viele wie 2017. Gut die Hälfte der Beschwerden betraf die verspätete oder ungenaue Zustellung von Briefen. In anderen Fällen ging es beispielsweise um Pakete und ungünstige Öffnungszeiten von Filialen. Einer der Gründe für den Anstieg der Beschwerden kann sein, dass immer mehr Menschen wissen, dass sie sich über die Post beschweren können.