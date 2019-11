per Mail teilen

Ein Berufungsgericht in Washington hat entschieden, dass US-Präsident Donald Trump seine Steuererklärungen der vergangenen acht Jahre vorlegen muss. Es hat damit erneut einen Einspruch Trumps dagegen zurückgewiesen. Der Anwalt des Präsidenten kündigte laut US-Medien an, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen. Trump ist der erste US-Präsident seit Richard Nixon, der diese Unterlagen geheim halten will.