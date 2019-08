per Mail teilen

Der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte australische Kardinal George Pell bleibt in Haft - das Gericht in Melbourne hat seine Berufung abgelehnt. Pell kann damit frühestens 2022 einen Antrag auf Bewährung stellen. Der ehemalige Finanzchef im Vatikan war im Dezember schuldig gesprochen worden, zwei Chorjungen in einer Kathedrale sexuell missbraucht zu haben. Er ist der bisher ranghöchste katholische Geistliche, gegen den Vorwürfe des Kindesmissbrauchs erhoben wurden.