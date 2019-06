Berliner Senat: Mieten für fünf Jahre fest

Der Berliner Senat hat Eckpunkte für den so genannten Mietendeckel beschlossen. In der Hauptstadt dürften Mieten für fünf Jahre nicht erhöht werden, sagte die Senatorin für Stadtentwicklung, Katrin Lompscher (Linke). Die Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken will so den Anstieg der Mieten stoppen. Außerdem will sie Zeit gewinnen, um neue Wohnungen zu bauen und so für Entlastung zu sorgen. Geplant ist auch, überhöhte Mieten zu senken. Vom Mietendeckel ausgenommen sollen Neubauten bei der Erstvermietung und der soziale Wohnungsbau sein.