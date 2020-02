Berlinale beginnt – roter Teppich ausgerollt

per Mail teilen

Die 70. Berlinale hat begonnen. Auf dem roten Teppich zeigten sich unter anderen die Schauspielerin Iris Berben, die Sängerin Lena Meyer-Landrut und das Model Stefanie Giesinger. Am ersten Abend wird der Film "My Salinger Year" mit Sigourney Weaver gezeigt. Im Lauf der kommenden zehn Tage werden noch zahlreiche prominente Schauspieler erwartet - darunter Helen Mirren, Johnny Depp und Cate Blanchett. Auf der Berlinale werden in diesem Jahr rund 340 Filme gezeigt - 18 davon stehen im Wettbewerb um den Goldenen Bären.