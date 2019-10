Berlin und Hamburg wollen neue Regelung für Sommerferien

Berlin und Hamburg wollen neue Regeln für die Sommerferien in Deutschland durchsetzen. Nach ihren Plänen sollen die

Sommerferien generell erst ab dem 1. Juli beginnen. Außerdem sollen die unterschiedlichen Termine der einzelnen Bundesländer enger zusammenrücken und die jährlichen Verschiebungen möglichst gering ausfallen. Ihre Vorschläge wollen Berlin und Hamburg auf der Konferenz der Kulturminister von Bund und Ländern vorlegen, die am Nachmittag beginnt. Derzeit variiert der Beginn der Sommerferien in den Bundesländern jährlich. Dadurch kann es passieren, dass sich die Ferien in einem Bundesland im Vergleich zum Vorjahr um mehrere Tage nach vorne oder hinten verschieben.