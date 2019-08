Berlin: Modellprojekt zu Grundeinkommen gestartet

per Mail teilen

In Berlin hat ein bundesweites Modellprojekt begonnen, das Langzeitarbeitslosen ein Grundeinkommen sichern soll. Die ersten von insgesamt tausend Menschen haben ihre Arbeitsverträge unterschrieben. Sie sind damit unbefristet bei Landesbetrieben, der Verwaltung oder freien Trägern angestellt - etwa als Hausmeister oder Helfer in Kindergärten. Dabei handelt es sich um zusätzliche Jobs, die keine regulären Arbeitsplätze ersetzen sollen. Bezahlt werden die Jobsuchenden vom Berliner Senat, der damit nach eigenen Angaben eine Alternative zu Hartz IV schaffen will. Das Pilotprojekt steht unter dem Motto “Arbeit schaffen statt Arbeitslosigkeit verwalten“.