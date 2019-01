per Mail teilen

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland geht weiter zurück. Laut Innenminister Horst Seehofer (CSU) sinken die Zahlen seit 2016 kontinuierlich.

Dem Bericht des Bundesinnenministeriums zufolge wurden im vergangenen Jahr insgesamt rund 185.000 Asylanträge gestellt - davon waren rund 162.000 Erstanträge. Insgesamt wurden also 16 Prozent weniger als im Jahr davor gestellt.

Damit liegt die Zahl der Flüchtlinge für 2018 deutlich unter der Grenze, auf die sich Union und SPD geeinigt hatten – nämlich bei maximal 220.000 Personen.

Stetiger Rückgang von Zuzug

Im Jahr des bislang größten Zuzugs von Flüchtlingen - 2015 - hatten fast 900.000 Menschen in Deutschland Asyl gesucht. Seither sinke die Zahl kontinuierlich, sagte Innenminister Seehofer, der die Zahlen zusammen mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hans-Eckhard Sommer, in Berlin vorstellte.

Die meisten Flüchtlinge kommen demnach aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Der Innenminister wertet den Rückgang der Zahlen als einen Erfolg der Politik - die beschlossenen Maßnahmen hätten die gewünschte Wirkung gezeigt, erklärte Seehofer:

Vorwurf: BAMF rechnet sich Statistiken schön

Ulla Jelpke, Innenpolitikerin der Linksfraktion, hatte schon vor Veröffentlichung der Berichte den Vorwurf erhoben, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) rechne sich die Statistiken zu Asyl, Klagen und Verfahrensdauern schön und die Schutzquote schlecht.

Wie steht es um Seehofers "Masterplan Migration"?

