Durch den Umstieg auf Elektromobilität könnten in der Autobranche Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen. Das ist das Ergebnis einer Berechnung der Universität Duisburg-Essen, aus der die "Welt am Sonntag" zitiert. Ein solcher Wandel würde bis 2030 dazu führen, dass rund 234.000 Jobs in der Motoren-Produktion überflüssig würden. Im Bereich Elektroantriebe entstünden dagegen nur knapp 110.000 Arbeitsplätze. Dem Bericht zufolge plant das Bundesfinanzministerium, die Autoindustrie zu unterstützen.