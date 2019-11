In Deutschland wird offenbar immer mehr Kleidung fabrikneu vernichtet oder billig weiterverkauft. Die "Welt am Sonntag" berichtet, allein in diesem Jahr würden voraussichtlich 230 Millionen Kleidungsstücke in Geschäften oder bei Online-Stores liegen bleiben. Die unverkaufte Kleidung lande dann in Müllverbrennungsanlagen oder als Ramschware in Ländern außerhalb der EU. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) spricht von einer fatalen Entwicklung.