Die Alpen sind ein Naturraum und kein Hochseilgarten oder Erlebnispark, darauf weist die bayrische Bergwacht mit Blick auf die vermehrten Bergsteiger-Unfälle der letzten Zeit hin.

Auch an diesem Wochenende sind in den Alpen wieder mehrere Menschen ums Leben gekommen. Absturzorte waren ein Klettersteig des 4.350 Meter hohen Dent Blanche im Wallis, ein Wanderpfad im Schweizer Kanton Graubünden sowie ein Canyon in der italienischen Region Lombardai. Die Unfallhäufigkeit sei in den letzten zehn Jahren merklich gestiegen, stellt auch die bayrische Bergwacht im Gespräch mit dem SWR fest.

Absturzursache: Zu wenig Risikobewusstsein

"Das Risiko am Berg besteht nun mal darin, dass wir uns in einem Naturraum bewegen und eben nicht im urbanen Bereich", sagt Roland Ampenberger von der bayrischen Bergwacht. Diese Tatsache würden viele Bergsteiger schlichtweg übersehen. Häufige Unfallursachen seien neben dem konkreten Gefahrenbereich Einschätzungs-, Planungs- und Ausrüstungsfehler.

Roland Ampenberger von der bayrischen Bergwacht im Gespräch mit SWR-Moderatorin Petra Waldvogel.

Hubschrauber können nicht immer sofort starten

Auch über die Möglichkeiten der Bergrettung machen sich viele Menschen Illusionen, hat Ampenberger festgestellt. Zwar sei die Moblilfunkabdeckung in den Bergen mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, dennoch könne sich je nach Wetter ein Hubschraubereinsatz schon einmal hinziehen. Die Vorstellung "Ich rufe an und sofort ist die Rettung da" sei keinesfalls die Realität in den Bergen, so der Experte.

Zur Ausrüstung meint Ampenberger, die sei häufig sehr gut, allerdings sei es vor allem wichtig diese auch zu kennen und zu beherrschen. Auch ein Zuviel an Ausrüstung könne zu schwierigen Situationen führen.

Mann sollte sich der Gefahr bewusst sein

Das Fazit des Bergretters lautet deshalb: "Passieren kann immer und jedem etwas, vom Anfänger bis zum Profi. Wichtig ist, die Gefahr im Bewusstsein zu haben und zu akzeptieren, was es heißt, dort draußen unterwegs zu sein."