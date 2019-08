Bei Blitzeinschlägen im Tatra-Gebirge sind gestern fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Kinder, etwa 160 Menschen wurden verletzt. Die Einsatzkräfte suchen nach möglichen weiteren Opfern.

Der Himmel ist am Vormittag um das Giewont-Massiv in der Tatra in Südpolen bedeckt. Ein leichter Wind - perfekte Wanderbedingungen. So ähnlich sah es in den bei Touristen sehr beliebten Gebiet auch gestern aus. Viele machten sich zum Gipfel auf. Der Giewont ist fast 1.900 Meter hoch.

Der Berg ist einer der Hausberge des Wintersportortes Zakopane. Ganz oben - und da wollten die meisten hin - steht ein meterhohes Metallkreuz. Wanderleute wissen, dass das Wetter in dieser Gegend überraschend umschlagen kann. Und das Kreuz zieht Blitze an.

Fünf Tote und rund 160 Verletzte

Aber dass ein so schweres Gewitter mit so heftigen Blitzen plötzlich losgehen würde, hatten sie gestern offenbar unterschätzt. Vier Menschen kamen bei dem Unwetter auf der polnischen Seite der Tatra ums Leben. Ein Mann starb auf der slowakischen Seite des Gebirges. Etwa 160 Menschen sind nach Angaben der Bergrettung verletzt worden und werden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Ein polnischer Arzt sagte im Privatsender "TVN-24":

"Die Verletzungen sind verschiedenster Art, angefangen mit Personen in sehr schlimmem Zustand, mit Kopf-, Gehirnverletzungen. Wahrscheinlich sind die Patienten gestürzt. Bis hin zu oberflächlichen Verletzungen wie Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Es gab viele Verbrennungen von Handflächen, denn die Menschen haben sich an der Metallkette entlang der Wege festgehalten. Die wurde so heiß, dass sie Verbrennungen verursachte."

Der Zustand einiger Verletzter sei sehr kritisch, erklärte der Arzt weiter. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen.

"Alles, was gemacht werden konnte, wurde gemacht"

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki reiste am Abend nach Zakopane. Er sprach den Angehörigen und Opfern sein Mitgefühl aus und wandte sich an die Helfer vor Ort, an die Ärzte und Mitarbeitenden im Krankenhaus:

"Sehr viele Menschen stehen unter Schock, sind im sehr schlechten psychischen Zustand. Ich möchte allen Helfenden in diesen tragischen Momenten sehr herzlich danken und möchte versichern, dass hier jede mögliche Hilfe geleistet wird. Alles, was gemacht werden konnte, wurde gemacht." Ministerpräsident Mateusz Morawiecki

"Es kann noch Menschen geben, die Hilfe brauchen"

Seit dem frühen Morgen suchen Rettungskräfte am Giewont weiter nach Vermissten. Der Leiter des polnischen Bergrettungsdienstes sagte: "Wir wissen, dass es mit einigen Menschen keinen Kontakt gibt, aber wissen nicht, ob sie in die Berge gegangen sind. Wenn unsere Rettungskräfte sich ein bisschen erholt haben, wollen wir die Nordseite des Giewont erkunden. Aber auch andere Wanderrouten, insbesondere in der West-Tatra, denn das Gewitter rollte über die West-Tatra und es kann noch Menschen geben, die Hilfe brauchen oder umgekommen sind."

Alle Wanderwege zum Gipfel des Giewont sind bis auf Weiteres gesperrt. Nach der Tragödie gestern hat der Bürgermeister von Zakopane bis Sonntag Trauer in der Region angeordnet.