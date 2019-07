per Mail teilen

Am Vormittag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU weiter beraten, wer welchen Spitzenposten bekommt. Brüssel-Korrespondent Ralph Sina spricht in seinem Kommentar von einer letzten Chance, den Imageschaden zu begrenzen. Auch für den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber hat er eine Empfehlung.

Eine Verhöhnung der Wähler, welche die EU ganz überwiegend stärken wollten, ist dieser Sondergipfel des endlosen Personalgeschachers. Denn dieser Quäl-Gipfel beschädigt die beiden Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) und den Sozialdemokraten Frans Timmermans. Er vertieft den Graben zwischen der ursprünglichen Weber-Befürworterin Angela Merkel (CDU) und dem kompromisslosen Weber-Gegner Emmanuel Macron.

Dauer 1:49 min EU-Sondergipfel: Letzte Bewährungschance EU-Sondergipfel: Letzte Bewährungschance

Die EU als Ganzes wird beschädigt, weil die osteuropäischen Länder und Italien bisher jede Alternativlösung zu Weber blockieren. Timmermans als Verfechter des Rechtsstaatsprinzips lehnen sie rundweg ab. Was zeigt, welch ein gestörtes Verhältnis selbst das EU-Gründerland Italien zu der europäischen Wertegemeinschaft hat.

Letzte Chance, den Imageschaden zu begrenzen

Die EU-Gegner von Donald Trump über Wladimir Putin bis hin zu Recep Tayyip Erdogan und dem Brexit-Propagandisten Boris Johnson können sich über die Brüssel-Kakophonie nur die Hände reiben.

Die EU, gerade von den Wählern gestärkt, verzwergt sich in Brüssel selbst. Heute haben Merkel, Macron, Sanchez und Co eine allerletzte Chance, den Imageschaden wenigstens zu begrenzen, indem sie sich zum Beispiel auf die Dänin Margrethe Vestager einigen. Sie ist die dritte im Bunde der Spitzenkandidaten. Und sie ist Donald Trump bereits ein Begriff, weil sie die Steuertricksereien der US-Internetgiganten in der EU nicht durchgehen lässt.

Wie ernst wird die EU noch vom Rest der Welt genommen?

Auch Manfred Weber könnte heute Größe zeigen, indem er seine Ambitionen auf das Amt des Parlamentspräsidenten beschränkt und den Weg für Vestager frei macht. Sie wäre damit die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission.

Nur wenn die Staats- und Regierungschefs heute ihr kleinkariertes nationales Geschacher überwinden, haben die EU und ihr zukünftiger Kommissionschef beziehungsweise ihre zukünftige Kommissionschefin eine Chance, international ernst genommen zu werden.