Benedikt XVI warnt vor Aufweichung des Zölibats

Der frühere Papst Benedikt XVI warnt vor einer Aufweichung des priesterlichen Zölibats. Er könne nicht still bleiben, schreibt er in seinem neuen Buch, aus dem die französische Tageszeitung "Le Figaro" zitiert. Die Ehe erfordere, dass sich ein Mann völlig seiner Familie hingebe, heißt es darin. Genauso erfordere der Dienst im Namen des Herrn die totale Hingabe. Es scheine nicht möglich zu sein, beiden Berufungen gleichzeitig gerecht zu werden. Papst Franziskus will bald ein Dokument vorlegen, in dem er sich zu der Frage äußert, ob das Priesteramt für verheiratete Männer geöffnet werden soll.