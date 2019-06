In Shanghai ist ein Flugzeug mit zwei Beluga-Walen an Bord gestartet. Die aus einem chinesischen Tierpark stammenden Wale sollen in ein Freiwasser-Reservat im Süden Islands gebracht werden. Dort können sie in einer für sie passenden natürlichen Umgebung leben. Die 10.000 Kilometer lange Reise legen die beiden Beluga-Wale in speziellen Wassertanks zurück. Initiator des Projekts ist die global agierende Meeresschutzorganisation Sea Life Trust.