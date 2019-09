SWR Fernsehmoderator Wieland Backes nimmt Abschied vom Bildschirm. Am Samstagabend verkündet der 73-Jährige in der SWR-Talkshow von Gaby Hauptmann "Talk am See" seinen Abschied vom Fernsehen.

"Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich am 22. Dezember aufhöre, ein Bildschirmhecht zu sein", sagt Wieland Backes in "Talk am See mit Gaby Hauptmann". Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstagabend. Backes blickt auf eine 46 Jahre lange Fernsehkarriere zurück, im Dezember 2019 wird er seine letzte Sendung moderieren. "Damit widerlege ich, dass das Fernsehen eine Droge ist. Ich möchte nicht als jemand gehen, der keine Leistung mehr bringen kann, weil er zum Beispiel etwas zu alt ist. Ich möchte auch nicht aus dem Studio herausgetragen werden. Also muss ich aufhören, wenn es am schönsten ist." "Ich möchte ein schönes Alter haben" Backes betont weiter, wie wichtig es sei, diese Entscheidung selbst zu treffen. "Wenn man das nicht schafft, nimmt man die Traurigkeit, die dann am Ende wartet, bis ins Grab mit. Das möchte ich nicht. Ich möchte ein schönes Alter haben." Seit 1973 ist Backes dem SWR verbunden, zahlreiche Preise zeichnen seine journalistische Arbeit aus. In mehr als 700 Ausgaben des Talkformats "Nachtcafé" begrüßte er zwischen 1987 und 2014 rund 5.000 Gäste. "Ich trage einen großen Namen" - eng verbunden mit Backes Als Gründungsdirektor des "Instituts für Moderation" (imo) an der Stuttgarter Hochschule für Medien setzte er sich bis 2018 aktiv und ehrenamtlich für die Ausbildung von Nachwuchsmoderatoren ein. Seit 1999 moderiert Wieland Backes die SWR Ratesendung "Ich trage einen großen Namen", in der Nachfahren einer berühmten Persönlichkeit zu Gast sind.