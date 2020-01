Tausende Iraner haben sich zur Beisetzung des Generals Quassem Soleimani in seiner Heimatstadt Kerman versammelt. Er soll dort am Dienstagmittag auf dem Märtyrer-Friedhof beerdigt werden. Schon in den vergangenen Tagen hat es in mehrere Städten Trauerzüge mit hunderttausenden Teilnehmern gegeben. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden hat vor der Beisetzung den USA mit Rache gedroht. Soleimani sei mächtiger und lebendiger, jetzt wo er tot sei, sagte er.