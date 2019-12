per Mail teilen

Seit der Terrorattacke auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind in Deutschland neun islamistisch motivierte Anschläge verhindert worden. Allein in diesem November hätten die Behörden zwei Anschläge vereitelt, teilte das Bundeskriminalamt auf Anfrage der "Welt am Sonntag" mit. Konkrete Angaben zu den Hintergründen hat das BKA nicht gemacht.