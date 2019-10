Behörden gegen Verschlüsselung von Facebook

Die Regierungen der USA, Großbritanniens und Australiens verlangen von Facebook einen Zugang zu verschlüsselten Nachrichten. Das sei wichtig, um Kinder schützen, erklären die Regierungen in einem gemeinsamen Brief. Allein im vergangenen Jahr hat das Online-Netzwerk fast 17 Millionen Fälle möglichen Kindesmissbrauchs gemeldet. Mit der geplanten Verschlüsselung des Messenger-Dienstes wären 12 Millionen Fälle davon aber wohl nicht bemerkt worden. Facebook will das aber in Kauf nehmen, um die private Kommunikation zu schützen. Um zu verhindern, dass illegale Inhalte verbreitet werden, setzen Facebook und andere Unternehmen andere Suchmechanismen ein.