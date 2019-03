Martin Rupps knüpft Pläne von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die Planungsbehörde für die marode „Gorck Fock“ von Wilhelmshaven nach Koblenz zu verlegen, an eine Bedingung: Die „Gorch Fock“ wird zum Schulmuseum auf dem Deutschen Eck.

In der Affäre um das Bundeswehr-Segelschulschiff „Gorch Fock“ zieht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen offenbar Konsequenzen. Laut Medienberichten will sie das zuständige Marinearsenal in Wilhelmshaven auflösen und das „Gorch Fock“-Management dem Beschaffungsamt in Koblenz übertragen. Hierzu müssten 300 der insgesamt tausend Mitarbeiter von der See an den Rhein ziehen. Kritik gibt es vor allem, weil ihr künftiger Arbeitsplatz so weit von den Marine-Schiffen an der deutschen Küste entfernt liegt.

Die Behörde zur Sanierung des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ soll nach Koblenz verlegt werden picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ironisch betrachtet kann ich dem Vieles abgewinnen: Campingplatz-Besitzer an Mosel und im Hunsrück wird es freuen, wenn demnächst 300 deutsche Beamte in Hymermobilen einfallen. Die Fischköppe bringen schlechten Schnaps und einen unverständlichen Dialekt mit, aber Hauptsache, sie zahlen in Euro.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne „Martin Rupps meint…“ erscheint als Teil des „SWR Aktuell Newsletter“. Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Allerdings sollte der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner der Frau Ministerin eine Bedingung stellen: Eine Stadt, die Schiffe plant, braucht den Zugang zum Meer! Die Vertiefung des Rheins für größere Schiffe – demnächst die „Gorch Fock“? – steht ohnehin an.

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz soll die Zuständigkeit für die „Gorch Fock“ erhalten dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz machte zuletzt wegen seines chronischen Personalmangels Schlagzeilen. Die 300 Nordlichter könnten das Loch über Nacht stopfen. Die „Gorch Fock“ wird ein letztes Mal zusammengebaut und kommt als Schiffsmuseum aufs Deutsche Eck. Im Volksmund „Die fliegende Von der Leyen“ genannt.