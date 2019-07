Begleitschutz für Frachter durch die Straße nach Hormus

Die britische Marine wird künftig Schiffe in der Straße von Hormus eskortieren. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Frachter unter britischer Flagge werden von einzelnen Schiffen oder im Verband von der Marine begleitet. Die britische Regierung reagiert damit auf die Beschlagnahme des Frachters "Stena Impero" am Freitag vergangener Woche. Der Iran hatte das Schiff gestoppt. Unterdessen hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nicht ausgeschlossen, dass sich auch Deutschland an einer europäischen Schutzmission für Handelsschiffe in der Region beteiligt. Es gebe aber weder eine Anfrage noch eine konkrete Vorstellung über einen solchen Einsatz.