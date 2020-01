Sie reicht von verbalen Drohungen über Schüsse auf eine Glasscheibe bis zum Tod eines Kommunalpolitikers - Gewalt gegen Politiker. Einige fordern ein Krisentreffen und andere mehr Personenschutz. Nimmt die Gewalt wirklich zu?

Am Mittwoch schoss ein Unbekannter auf das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle an der Saale. Daraufhin regte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil einen parteiübergreifenden Krisengipfel an. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) forderte heute parteiübergreifende Anstrengungen zur Sicherheit von Politikern.

Ist das übertriebener Aktionismus oder überfällige Maßnahme? Seit der Ermordung des hessischen Kommunalpolitiker Walter Lübcke wird verstärkt über Gewalt gegen Politiker diskutiert. Dabei ist es kein neues Phänomen: Würfe von Eiern und Farbbeuteln sind schon aus den 1970er-Jahren bekannt. Und auch brutale Angriffe mit Waffen hat es immer wieder gegeben. Ist die Zahl der Gewalttaten gegen Politiker in den vergangenen Monaten wirklich gestiegen?

Mehrzahl der Straftaten rechtsmotiviert

Das Bundeskriminalamt (BKA) führt die Zahl der Straftaten gegen Politiker seit ein paar Jahren gesondert auf. Die aktuellsten Zahlen sind aus dem Jahr 2018. Da wurden in diesem Zusammenhang fast 1.300 Straftaten gezählt - gut 40 davon waren Gewaltdelikte. Die große Mehrheit der Straftaten ist dem rechten Spektrum zuzuordnen, nämlich rund 500. Bei auch etwa 500 Vergehen ist die Motivation unbekannt. Insgesamt liegt die Zahl der gemeldeten Straftaten gegen Politiker allerdings unter der von 2017.

Das BKA registriert Straftaten gegen alle Politiker, also aus Bund, Ländern und Kommunen. Die Fachzeitschrift "Kommunal" und das ARD-Magazin "Report München" haben sich auf die Bedrohung in den Kommunen beschränkt. In einer Umfrage unter 1.000 Bürgermeistern 2019 haben sie herausgefunden, dass das Bedrohungsproblem größer wird.

In Kommunen steigt die Bedrohung

Das Ergebnis: Die Zahl der Attacken steigt. Ganz konkret heißt das: Acht Prozent aller Kommunen gaben an, dass bei ihnen Mitarbeiter Opfer einer Straftat geworden sind. Ein Jahr davor waren es nur sechs Prozent. In 40 Prozent der Kommunen gibt es laut Umfrage verbale Bedrohungen, zum Beispiel über soziale Netzwerke.

Aber nicht nur da: Immer häufiger würden Mitarbeiter von Ämtern und auch Ehrenamtliche zum Beispiel auf Stadtfesten oder anderen Veranstaltungen bedroht. Eine große Rolle spielen da die sogenannten Reichsbürger, die die Bundesrepublik nicht anerkennen. Besonders betroffen seien Kommunen in Ostdeutschland. Mehr als 80 Prozent haben angegeben, schon einmal in Konflikt mit Reichsbürgern gekommen zu sein.

Seehofer fordert Schutz der Demokratie

Dass Bürger und ehrenamtlich Tätige eingeschüchtert werden und damit auch die Demokratie gefährdet wird, will Seehofer verhindern. Der Innenminister betonte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Unsere Gesellschaft lebt davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger freiwillig für öffentliche Ämter zur Verfügung stellen. Dieses Engagement müssen wir unbedingt erhalten."