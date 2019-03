Hessens SPD-Chef Schäfer-Gümbel wechselt in die Entwicklungshilfe

per Mail teilen

SPD-Chefin Andrea Nahles (SPD) hat den Rückzug des hessischen Partei- und Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel aus der Politik bedauert. Er habe für das Bundesland, die SPD und das ganze Land Enormes geleistet, twitterte Nahles. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg erklärten, Schäfer-Gümbel habe in einer schwierigen Zeit Verantwortung in der hessischen SPD übernommen und sie wieder zu neuer Geschlossenheit geführt. Schäfer-Gümbel hatte zuvor angekündigt, im Laufe des Jahres sämtliche politischen Ämter abzugeben. Voraussichtlich im Herbst wechselt er in eine führende Position bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Schäfer-Gümbel hat dreimal erfolglos versucht, Ministerpräsident von Hessen zu werden.