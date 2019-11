Bayern will schärfere Strafen für Hass und Hetze

per Mail teilen

Die bayrische Landesregierung will deutlich schärfer gegen Hass und Hetze im Internet vorgehen. Beleidigungen und Verleumdungen sollen künftig mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden können, sagte Justizminister Georg Eisenreich. In der Anonymität des Internets seien die Menschen oft enthemmter und die getätigten Aussagen seien kaum mehr aus der Welt zu bekommen. Darauf müsse der Rechtsstaat reagieren, so der CSU-Politiker. Das gelte auch für Cybermobbing. Wer Extremismus wirksam bekämpfen wolle, müsse bei den Worten anfangen. Der bayerische Vorschlag sieht auch vor, dass die Staatsanwaltschaft rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische und sonstige menschen verachtende Beleidigungen ohne Anzeige verfolgen kann.