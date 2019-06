per Mail teilen

In Bayern wird das Abitur nicht anders bewertet als in den vergangenen Jahren. Nach Meinung des Kultusministeriums bewegen sich die Abinoten im üblichen Rahmen. Man sehe deshalb trotz der Proteste von Schülern und Lehrern keinen Grund, den Bewertungsschlüssel zu ändern. Nach der Mathe-Prüfung hatten Schüler in zwölf Bundesländern aus Protest Petitionen im Internet gestartet, weil sie die Aufgaben zu schwer fanden. Das Saarland, Bremen und Hamburg wollen deshalb den Bewertungsschlüssel ändern.