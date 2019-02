Gewinneinbruch bei Bayer wegen Monsanto-Übernahme

per Mail teilen

Der Leverkusener Chemiekonzern Bayer meldet einen Gewinneinbruch. Konkret hat er im vergangenen Jahr 1,7 Milliarden Euro verdient. Das waren fast 80 Prozent weniger als im Jahr davor. Als Hauptgrund nennt Bayer die Übernahme des US-Konzerns Monsanto, die umgerechnet gut 54 Milliarden Euro gekostet hat. In Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat liegen in den USA mehr als 11.000 Klagen gegen Monsanto vor. Sie wurden inzwischen an Bayer weitergeleitet. Die Kläger machen Glyphosat für ihre Krebserkrankungen verantwortlich.