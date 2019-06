Das Chemie-Unternehmen Bayer hält an dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat fest. Das Mittel werde weiter eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft spielen, so Bayer. Gleichzeitig sollen aber Milliarden in die Entwicklung von Alternativen investiert werden. In den USA gibt es bereits mehr als 13.000 Klagen gegen den Unkrautvernichter Glyphosat.