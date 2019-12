Bauernverband will Wölfe jagen lassen

per Mail teilen

Der Bauernverband will, dass Wölfe in Deutschland gejagt werden. Bauernpräsident Joachim Rukwied hat der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt: Der Bestand müsse reguliert werden - ansonsten werde es unmöglich, Schafe, Rinder oder Pferde auf Weiden zu halten. Er reagiert damit auf neue Zahlen des Bundes: Demnach gibt es inzwischen 105 Wolfsrudel in Deutschland. 2018 hätten Wölfe mehr als 2.000 Nutztiere getötet oder verletzt. Zwar bekommen Tierhalter Ausgleichszahlungen und Geld für Zäune oder andere Präventionsmaßnahmen - das reicht Rukwied aber nicht. Immer höhere Zäune könnten nicht die Antwort sein.