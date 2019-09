Bauernverband will Überarbeitung des Aktionsprogramms Insektenschutz

per Mail teilen

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, fordert eine grundlegende Überarbeitung des Aktionsprogramms Insektenschutz der Bundesregierung. Bei einer Kundgebung vor dem Agrarministertreffen in Mainz sagte er, das Programm schade der Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Sollte der Plan so umgesetzt werden, könnten Landwirte Schätzungen zufolge 2,3 Millionen Hektar nur noch mit erheblichen Einschränkungen bewirtschaften. Der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister und Vorsitzender der Agrarministerkonferenz, Volker Wissing (FDP), teilt die Kritik. Er fordert, dass ein nationaler Agrar- und Klimarat eingerichtet wird. Dieser solle landwirtschaftliche und umweltpolitische Ziele in Einklang bringen.